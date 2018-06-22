Межрегиональный форум России и Южной Кореи пройдет в 2018 году

© РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Россия и Южная Корея подписали заявление о зоне свободной торговли Первый российско-корейский межрегиональный форум пройдет до конца текущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

"До конца года планируется провести первый российско-корейский межрегиональный форум", — сказал Путин.

Президент Республики Корея в четверг прибыл с трехдневным государственным визитом в Россию по приглашению Путина.