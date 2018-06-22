Российские дипломаты в Таллине почтили память погибших в ВОВ

ТАЛЛИН, 22 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Российские дипломаты во главе с послом РФ в Эстонии Александром Петровым в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны — возложили венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат", на Военном кладбище в Таллине, сообщает корреспондент РИА Новости.

В прошедшей в пятницу церемонии также приняли участие представители ветеранских организаций — Таллинского общества участников Второй мировой войны, Клуба ветеранов флота, Общества жителей блокадного Ленинграда.

Великая Отечественная война длилась 1418 дней, в ходе нее погибло около 27 миллионов человек. В 1996 году указом президента РФ Бориса Ельцина 22 июня объявили Днем памяти и скорби. В этот день на территории России приспускаются государственные флаги.