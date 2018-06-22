Суд назначил почерковедческую экспертизу в иске Саакашвили к Порошенко

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Кассационный административный суд Верховного Суда, рассматривающий иск экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении его украинского гражданства, назначил почерковедческую экспертизу и разрешил привлечь иностранного эксперта, сообщил в пятницу адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Сегодня суд назначил почерковедческую экспертизу… Ее проведение поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Также суд разрешил привлечь иностранного эксперта", — цитирует Чернолуцкого агентство "Украинские новости".

Во время рассмотрения ходатайства защиты Саакашвили о проведении соответствующей экспертизы адвокаты заявляли, что его подпись на заявлении о приеме в украинское гражданство поддельна. Они сообщили, что в подлинном заявлении Саакашвили указал, что имеет место его уголовное преследование в Грузии.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.