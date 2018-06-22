Трамп призвал отложить рассмотрение иммиграционного закона

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев отложить рассмотрение иммиграционного закона до ноября.Twitter.
Республиканское большинство в палате представителей предложило 21 июня сразу два закона по иммиграции, один из которых сразу же провалился при голосовании, а рассмотрение второго было отложено из-за нехватки голосов. Попытки решить многочисленные проблемы в сфере иммиграции не удаются конгрессу уже много лет. При президенте Бараке Обаме сенат принял либеральную иммиграционную реформу, но законопроект "убили" республиканцы в палате представителей.