Трамп призвал отложить рассмотрение иммиграционного закона

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев отложить рассмотрение иммиграционного закона до ноября.

"Республиканцы должны перестать тратить свое время на иммиграцию до тех пор, пока мы не выберем больше сенаторов и членов конгресса в ноябре. Демократы просто играют в игры и не намереваются делать ничего, что бы решило эту проблему десятилетий. Мы можем принять отличный закон после "красной волны" ("красная волна" — увеличение числа республиканцев в сенате и конгрессе. – Прим. ред.)", — написал Трамп в Twitter

Республиканское большинство в палате представителей предложило 21 июня сразу два закона по иммиграции, один из которых сразу же провалился при голосовании, а рассмотрение второго было отложено из-за нехватки голосов. Попытки решить многочисленные проблемы в сфере иммиграции не удаются конгрессу уже много лет. При президенте Бараке Обаме сенат принял либеральную иммиграционную реформу, но законопроект "убили" республиканцы в палате представителей.