Южная Корея и КНДР договорились о встрече разделенных семей

ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Представители Южной Кореи и КНДР в ходе состоявшихся в пятницу переговоров по линии Красного Креста договорились о встречах разделенных войной семей 20-26 августа, говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Ожидается, что во встречах примут участия по 100 человек с каждой стороны. Кроме этого было решено, что к 3 июля стороны обменяются информацией о скончавшихся родственниках, а 4 августа – предоставят окончательный список людей, которые примут участие во встрече семей.

"Южная и Северная Кореи пришли к соглашению отремонтировать комплекс в горах Кымгансан, который является местом для воссоединения семей. Южнокорейская сторона направит с 27 июня команду специалистов для оценки объекта на месте", — отмечается в сообщении ведомства.

Встречи разделенных семей проводились с начала 1980-х годов прошлого века по линии обществ Красного Креста двух корейских государств. Позднее с помощью Южной Кореи недалеко от ДМЗ в курортных горах Кымгансан в КНДР был построен гостиничный комплекс для проведения встреч разделенных семей. Последняя подобная встреча прошла в октябре 2015 года. Договоренность о возобновлении встреч была достигнута на саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, состоявшегося в конце апреля.

Страна была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945 году. На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика, а на юге при поддержке США — капиталистическая Республика Корея. После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны от разделившей их военно-демаркационной линии.