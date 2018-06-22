Полиция не нашла ничего подозрительного в Кельнском соборе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Полиция провела обыски в Кельнском соборе в Германии после эвакуации, ничего подозрительного не обнаружено, сообщило ведомство в Twitter.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали "подозрительного человека" в Кельнском соборе, все находившиеся внутри были эвакуированы. Позднее СМИ сообщили, что нарушителем спокойствия оказался выходец из Румынии в возрасте около 25 лет. Он привлек внимание охранников тем, что несколько раз входил и выходил из собора. Кроме того, мужчина припарковал свой автомобиль слишком близко к собору, на территории, где парковка запрещена. Анализ крови задержанного выявил наличие наркотических средств в его организме, отмечает издание.

"Полицейская операция закончена. При обысках собора и близлежащей территории ничего подозрительного не обнаружено", — сообщила полиция Кельна.