В Брестской крепости воссоздали первые часы Великой Отечественной войны

В Брестской крепости состоялась масштабная военно-историческая реконструкция первой ночи Великой Отечественной войны, сообщает Sputnik Беларусь

В мероприятии, приуроченном к Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, приняли участие около 500 членов военно-исторических клубов.

Начало реконструкции ознаменовали первые выстрелы из бутафорского оружия, раздавшиеся в пять часов утра над Кобринским укреплением.

"Эта земля, на которой мы лежали сегодня, полита реальной кровью людей. Сейчас историю пытаются немного подчистить и чуть изменить, поэтому так важно ее рассказывать", — поделился с корреспондентом Sputnik участник мероприятия из Израиля Натан Гринберг.

© Sputnik / Сергей Пушкин Перейти в фотобанк Участники военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость" на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. 22 июня 2018 © Sputnik / Сергей Пушкин Перейти в фотобанк Участники военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость" на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. 22 июня 2018

Реконструктор Денис как член клуба-организатора "Гарнизон" уже около двух месяцев почти живет в крепости. По его словам, в ходе мероприятия участники делятся на взводы и слушаются приказов командующего — так же, как если бы проходили реальные боевые действия.

"Многие говорят, что молодежь не станет читать книги или смотреть фильмы о войне, а в такой форме может заинтересоваться этими событиями", — считает Денис.

© Sputnik / Сергей Пушкин Перейти в фотобанк Участники военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость" на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. 22 июня 2018 © Sputnik / Сергей Пушкин Перейти в фотобанк Участники военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость" на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. 22 июня 2018

В реконструкции участвуют гости не только из Белоруссии и России, но и из других стран, например из Израиля и Японии. При этом каждый из них может ответить на вопрос, как его семью затронула Вторая мировая.

"Я не видел своего дедушку, который умер 8 марта 1946 года от ран, я родился в семье малолетнего узника гетто. С войной меня многое связывает", — поделился Гринберг.

© Sputnik / Сергей Пушкин Перейти в фотобанк Участники во время военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость" на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. 22 июня 2018 © Sputnik / Сергей Пушкин Перейти в фотобанк Участники во время военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость" на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. 22 июня 2018

Как отмечает Sputnik, реконструкторы год за годом пытаются воспроизвести события начала войны. Их цель — показать тот период так, чтобы никому в мире больше не пришло в голову отыграть тот же сюжет с настоящим оружием в руках.

Оборона Брестской крепости — один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Ровно 77 лет назад, в 4 утра, крепость первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники — воины более 30 национальностей бывшего СССР — без воды, продовольствия и связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов продолжали сопротивление как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.

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