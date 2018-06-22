Суд в Британии не поддержал иск о выдаче гендерно нейтральных паспортов

ЛОНДОН, 22 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Верховный суд Великобритании не поддержал иск с требованием о выдаче гендерно нейтральных паспортов.

Британские активисты-правозащитники настаивали на том, что нынешний процесс подачи заявлений на получение паспорта является дискриминационным и не отвечает требованиям Европейской конвенции по правам человека. Представитель активистов Кристин Элан-Кейн заявляла журналистам, что власти страны не имеют права заставлять людей обозначать свой пол при заполнении анкеты.

"Суд в настоящее время не удовлетворен доводами о том, что нынешняя практика Паспортной службы Ее Величества незаконна", — огласил в пятницу вердикт суда судья Джереми Бейкер, добавив, что рассмотрение соответствующего вопроса может быть продолжено.

Иск по существу рассматривался с апреля. На слушаниях представитель истцов адвокат Кейт Галлафент заявляла, что требование указывать пол нарушает право на частную жизнь граждан и является дискриминацией по половому признаку.

"Для заявителя получение и использование паспорта оборачивается обязанностью делать заявления о половой

принадлежности, что может вызывать страдания. Отсутствие возможности получить гендерно нейтральный паспорт ведет к тому, что заявители не могут получать паспорт на равных условиях с теми, кто идентифицирует себя как мужчина или женщина", — утверждала на процессе адвокат.

Паспорта без указания пола владельца в настоящее время выдаются в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Индии, Пакистане и Малайзии. Такие документы признаются британской пограничной службой и авиавластями. Ранее инициативу о выдаче таких паспортов поддержали около 70 британских парламентариев.