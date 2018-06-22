Полного прекращения огня в Донбассе не наблюдается, заявляет миссия ОБСЕ

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировали более 7 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе за неделю, сообщил в пятницу первый замглавы миссии Александр Хуг.

"За прошедшую неделю ситуация с безопасностью в Донецкой и Луганской областях оставались напряженной и нестабильной. СММ ОБСЕ зафиксировала более 7,4 тысячи нарушений режима прекращения огня", — сказал Хуг на брифинге.

По его словам, несмотря на обещания сторон выполнять минские соглашения, полного прекращения огня не наблюдается.

"Мы также видим, что вооружение не отведено, разведение сил и средств не завершено. И как раньше в земле остаются старые и устанавливаются новые мины, и они не позволяют СММ ОБСЕ верифицировать этот процесс", — добавил замглавы миссии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.