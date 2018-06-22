В Иране задержали казахстанского режиссера

АСТАНА, 22 июн – РИА Новости. Казахстанского режиссера Каната Бейсекеева задержали в Иране, сообщает Sputnik Казахстан.

Как удалось выяснить информагентству, Бейсекеев, по предварительным данным, занимался съемкой фильма в городе Горган, не имея на это специального разрешения.

"Он (Бейсекеев) прилетел в Иран четыре-пять дней назад. Съемочная группа прибыла в Горган без разрешения местных исполнительных органов. Им нужно было подождать, так как необходимо написать официальное письмо", — рассказал Sputnik Казахстан информированный источник.

Бейсекеев и еще два человека из съемочной группы выехали в Тегеран, чтобы оттуда вернуться в Казахстан. Однако два дня назад появилась информация о том, что группа приехала в Горган обратно, никому не сказав.

"Местные казахи тоже не знают об этом. Официальной информации об их задержании нет. Но, по всей видимости, да, они задержаны. По предварительным данным, их задержали в гостинице", — уточнил собеседник Sputnik.

По иранскому законодательству, журналисты и блогеры должны получить разрешение на сбор информации, пояснил он.

В свою очередь, председатель правления АО "РТРК "Qazaqstan" Ерлан Карин на своей странице в Facebook написал, что c Канатом Бейсекеевым "все нормально" и он уже летит домой.

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