"Врачи без границ" готовы направить медпомощь в йеменскую Ходейду

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Организация "Врачи без границ" (MSF) готова направить бригаду врачей и медикаменты в госпиталь йеменского порта Ходейда, если им предоставят доступ в город, сообщила РИА Новости координатор MSF Каролин Сегин.

"Мы уже отправили большое количество медикаментов и медицинских материалов, необходимых раненым в госпитале города Эс-Саура, и постараемся отправить бригаду врачей в Ходейду. Мы не уверены, что нам это удастся по соображениям безопасности, но мы попытаемся в любом случае", — заявила Сегин. Она уточнила, что MSF планирует направить в город два или три грузовика с медикаментами и бригаду медработников.

Кроме того, MSF планирует развернуть госпиталь в йеменском городе Моха с операционной для помощи раненым из Ходейды.

Она добавила, что сейчас организация поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта и уже уведомила коалицию во главе с Саудовской Аравией о планах направить гумпомощь на следующей неделе. По словам Сегин, в MSF очень обеспокоены ситуацией в Ходейде и блокированием доступа к жителям города, среди которых, вероятно, большое количество пострадавших.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.