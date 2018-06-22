В Кыргызстане появился спецсчет для "коррупционных" денег

БИШКЕК, 22 июн – РИА Новости. В Киргизии открывается депозитный счет для средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Мухамметкалый Абылгазиев.

Официально документ называется "Об открытии единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству, по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, утверждении порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов".

"Счет будет открыт в системе казначейства. Средства с него будут распределяться только по решению правительства", — сообщили в пресс-службе кабинета министров.

По прогнозам властей, новый механизм повысит эффективность учета и распределения денег, даст возможность использовать их адресно с учетом потребностей общества и государства.

Распоряжение о создании спецсчета президент подписал 16 мая. Таким образом, правительству понадобилось чуть больше месяца на его исполнение.

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