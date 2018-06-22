Виновных в нарушении прав человека в Венесуэле не наказали, заявили в ООН

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Власти Венесуэлы не смогли привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, виновных в нарушении прав человека, в том числе в убийствах и чрезмерном применении силы против демонстрантов, говорится в докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН.

"Опубликованный в пятницу отчет УВКПЧ ООН свидетельствует о неспособности венесуэльских властей привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека, в том числе в убийствах, чрезмерном применении силы против демонстрантов, незаконном содержании под арестом, жестокости и пытках", — говорится в заявлении УВКПЧ ООН.

Отмечается, что новый отчет является дополнением к аналогичному докладу организации, опубликованному в августе 2017 года. В прошлогоднем отчете речь шла о чрезмерном применении силы против участников антиправительственных протестов. Новый отчет касается "несанкционированных судебной инстанцией убийств во время предполагаемых операций по борьбе с преступностью" в период с 2015 по 2017 годы.

Согласно отчету, власти Венесуэлы "не смогли быстро и эффективно расследовать злоупотребление силой и убийства демонстрантов сотрудниками правоохранительных органов", а подозреваемые в "несанкционированных судебной инстанцией убийствах" правоохранители "в некоторых случаях были освобождены, несмотря на судебные ордеры на арест".

"Неспособность привлечь правоохранительные органы к ответственности за такие серьезные нарушения прав человека предполагает, что принцип верховенства закона фактически отсутствует в Венесуэле", — заключил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.