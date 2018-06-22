Патрушев встретился с начальником управления нацбезопасности Южной Кореи

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Москве обсудил с начальником Управления нацбезопасности при президенте Кореи Чон Ый Ёном ситуацию в регионе, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Чон Ый Ён прибыл в Москву в составе делегации президента Корея Мун Чжэ Ина.

"Николай Патрушев и Чон Ый Ён обсудили вопросы российско-корейского сотрудничества в сфере безопасности и рассмотрели ситуацию на Корейском полуострове", — говорится в сообщении.

Как сообщается, стороны высоко оценили регулярность и значение контактов между аппаратом Совета Безопасности России и Управлением национальной безопасности Кореи, а также важность предстоящей встречи глав государств двух стран.