Украина и Венгрия начали консультации по закону об образовании

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Киев и Будапешт начали консультации по реализации украинского закона об образовании, сообщил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава украинского МИД в пятницу вместе с министром образования Лилией Гриневич и своим венгерским коллегой Петером Сиярто находится в Закарпатье.

"Начинаем украинско-венгерские консультации четырех министров по реализации нашего закона об образовании. Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

We have just started the Ukrainian-Hungarian consultations at the level of Foreign ministers and Ministers for Education on the implementation of UA Law on Education. Every Ukrainian citizen of Hungarian descent must feel home in any corner of Ukraine pic.twitter.com/OpUvQD3nUi — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 июня 2018 г.

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Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.