В Японии проверят существование компаний, связанных с КНДР

ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. Японское агентство финансовых услуг, осуществляющее надзор за валютообменными операциями и банковской деятельностью, обратилось к государственным и частным банкам, а также к другим финансовым организациям в стране с требованием проверить деятельность 10 предполагаемых совместных японо-северокорейских предприятий, которые могут быть вовлечены в противоправные действия в обход резолюций Совета безопасности ООН (СБ ООН), пишет в пятницу газета "Майнити".

По данным источников издания, данные меры были предприняты после того, как экспертная комиссия при СБ ООН, которая проводит мониторинг исполнения положений резолюций по КНДР в различных странах, якобы нашла доказательства того, что существуют неких 10 совместных предприятий, якобы организованных между японскими и северокорейскими компаниями, которые могут быть вовлечены в международные переводы денег в КНДР.

По итогам проверок комиссия при СБ ООН обратилась к представителям японских властей с просьбой провести собственное расследование и проверить существование предполагаемых совместных предприятий, после чего предоставить всю собранную информацию до конца текущего месяца.

В свою очередь, подчеркивают авторы статьи, МИД Японии отдал соответствующие распоряжения в министерства, а министерство финансов Японии — агентству финансовых услуг.

В статье отмечается, что 10 предприятий, вызвавшие подозрения у экспертов СБ ООН, базируются в северокорейских городах Пхеньяне, Вонсане и Хамхыне. Среди них — производители акустического оборудования, пианино, а также стальных труб, которые используются при изготовлении полупроводников.

Специалисты подозревают, что они могли получать финансовые средства от нескольких компаний, базирующихся в Японии, в частности в регионах Канто и Кансай. Не исключается также, что компании на японской территории могут управляться Ассоциацией северокорейских граждан в Японии ("Чхонрён").