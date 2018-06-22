Аналитик: Греция снимает "финансовый гипс", но сразу побежать не получится

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Выход Греции из программы финансовой помощи ЕС не означает начала беззаботной жизни страны в финансовом плане, полагает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Сложности в виде сочетания высокой долговой нагрузки и слабого экономического роста сохраняются, что помешает стране эффективно занимать на рыночных условиях, сказал эксперт РИА Новости.

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали в ночь на пятницу выход Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи – это произойдет 21 августа. Греция получит последний транш в 15 миллиардов долларов, и ее "буфер стабильности" суммарно составит 24 миллиарда евро, что позволит покрыть нужды страны в финансировании на 22 месяца. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил об окончании греческого долгового кризиса, а министр финансов Греции Эвклид Цакалотос выразил уверенность, что страна теперь сможет вернуться к рыночным займам. Он заявил, что Греция планирует четыре или пять размещений облигаций на международных финансовых рынках в ближайшие два года.

"Основные проблемы, довлевшие над Грецией 10 лет, в долгосрочном периоде остаются. Уровень долговой нагрузки высокий, а текущие низкие темпы экономического роста не предполагают решения этой проблемы в долгосрочном периоде. Поэтому ЕС через некоторое время опять может столкнуться с проблемой реструктуризации греческого долга. Это опять потребует нерыночных механизмов фондирования страны", — сказал Сусин.

"Что касается выхода Греции на рынки капитала, то объем размещаемых на рыночных условиях бондов, скорее всего, будет незначительным с точки зрения фондирования дефицита бюджета страны. По-видимому, это будет всего лишь индикативный заем. При этом в текущих условиях рыночные ставки доходности по греческим бумагам могут составить 5-6% годовых на фоне нулевых базовых ставок ЕЦБ", — рассуждает он. Таким образом, пока решена только краткосрочная острая фаза греческого финансового кризиса, в долгосрочном плане этот вопрос остается открытым, сказал эксперт.

"Таким образом, Греция снимает "финансовый гипс", но сразу побежать не получится", — резюмировал он.