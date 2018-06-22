Киев получил от Москвы ноту о содействии визиту Москальковой к 50 россиянам

КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Киев получил ноту от министерства иностранных дел России с просьбой содействовать визиту уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой к 50 российским гражданам, заключенным на Украине, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Вчера мы получили ноту МИД РФ о том, чтоб содействовать визитам Москальковой к 50 гражданам РФ, которые находятся на Украине", — заявила Денисовав эфире " Громадского ТВ " ("Общественное ТВ).

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.