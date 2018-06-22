Минобороны отметило нарушения в отборе проб в Сирии и "деле Скрипалей"

КУБИНКА (Московская обл.), 22 июн — РИА Новости. Процедуру отбора медицинских проб нарушили как при расследовании предполагаемого применения химоружия в Сирии, так и в "деле Скрипалей", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Об этом он рассказал на совместном брифинге МИД и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

По его словам, расследование в Сирии МУФС проводитс как заблагорассудится, это не имеет ничего общего с объективностью и беспристрастностью.

Кириллов также отметил, что Россия заботится о репутации ОЗХО, стремится помочь ее работе и оперирует фактами и аргументами.

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