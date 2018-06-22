В Таиланде задержали россиянина за нарушение визового режима

БАНГКОК, 22 июн – РИА Новости. Еще один гражданин России, третий за последние два месяца, задержан в пятницу в Таиланде за визовые нарушения в рамках полицейской операции "Рентген" по выявлению и задержанию иностранных правонарушителей.

Операция "Рентген" проходит под лозунгом "Хорошим иностранцам добро пожаловать, плохих иностранцев – вон". Пятнадцатый с начала операции рейд был проведен в пятницу утром в 83 точках в Бангкоке и окрестностях города, в том числе в 30 учебных заведениях, где нелегальные мигранты работали в качестве преподавателей или учились, в ночных барах, гестхаусах и других местах.

О задержании 107 иностранцев, среди которых один — гражданин России, заявил на пресс-конференции в Бангкоке заместитель начальника управления туристической полиции Таиланда генерал-майор Сурачет Хакпхан, разработавший операцию и руководящий ее проведением.

За время проведения "Рентгена" в ходе еженедельных массированных рейдов полицейские задержали в различных частях страны 1517 иностранных граждан, совершивших визовые нарушения (нахождение на территории королевства после окончания действия визы или разрешения на безвизовой въезд) или въехавших в страну нелегально.

В отличие от процедуры, действующей в случае задержания иностранцев в Таиланде по обвинению в уголовных преступлениях, полиция не уведомляет иностранные посольства о задержании иностранных граждан за визовые нарушения. Задержанных доставляют в центр временного содержания иммиграционной полиции, затем они предстают перед судом, который приговаривает их к денежному штрафу и депортации.