В Киеве неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание банка

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание банка в Киеве, произошел пожар, пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба киевского отделения Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в 3.45 мск поступила информация, что по улице Героев Севастополя был слышен взрыв и идет дым. На место выехали спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.