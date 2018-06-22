В ДНР заявили, что подавили огневые точки ВСУ под Мариуполем

ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики подавило огневые точки украинских силовиков на мариупольском направлении в Донбассе, с которых несколько дней обстреливалось село Коминтерново на юге ДНР, заявили в пятницу в оперативном командовании республики.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщил, что в четверг силовики применили по селу Коминтерново тяжелую артиллерию, ранение получил мирный житель. По данным местных властей, в результате обстрела два населенных пункта остались без электричества.

"ВС Украины продолжают обстрелы населенных пунктов республики. На протяжении последних нескольких дней ВСУ подвергают поселок Коминтерново массированным обстрелам со всех доступных видов вооружения, включая ствольную артиллерию… После того как бойцы ВС ДНР из не запрещенного минскими договоренностями оружия подавили огневые точки ВСУ в районе Талаковки, киевские силовики прекратили попытки возобновить обстрел", — заявил представитель командования ДНР.

Коминтерново — село на юге ДНР. Находится на линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. До начала боевых действий там проживали около 800 человек. По данным на 2016 год, в селе оставалось не более 200. Село расположено в 25 километрах от подконтрольного Киеву города Мариуполь.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>