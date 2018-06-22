В Виргинии расследуют сообщения об издевательствах над детьми мигрантов

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Виргинии Ральф Нортэм распорядился расследовать сообщения об издевательствах над детьми латиноамериканских иммигрантов, которые содержались в специальном центре на территории штата.

Ранее американские СМИ, в частности, телеканал CNN и агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на показания самих детей, сообщали, что, по словам подростков, охранники в лагере "Долина Шенандоа" раздевали их догола, приковывали к стульям и надевали на голову пакеты. Адвокаты центра отрицают выдвинутые обвинения.

Губернатор заявил об обеспокоенности сообщениями, но отметил, что содержащиеся в центре дети находятся под юрисдикцией федерального офиса по расселению беженцев.

"Тем не менее сам объект принадлежит нам. Поэтому я попросил департамент общественной безопасности штата и департамент ювенильной юстиции расследовать эти заявления и доложить мне, какие шаги на местном или федеральном уровне необходимо предпринять, чтобы обеспечить безопасность каждого ребенка", — написал губернатор в Twitter.

Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей. Президент США Дональд Трамп под давлением общественного мнения подписал в среду указ, который рекомендовал не разлучать детей с родителями при задержании.