ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (252)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Украинские военные за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров и гранатометы", — информирует Народная милиция.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Лозовое и Донецкий, всего по территории республики было выпущено порядка 15 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе.

Представители операции Объединенных сил Украины заявили, что зафиксировали 29 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, один военнослужащий ранен.

Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "29 раз прибегали к прицельному огню" по украинским позициям. "Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.