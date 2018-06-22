ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Вашингтон и Москва продолжают должным образом координировать действия по международной тематике, в том числе через посольства, заявил РИА Новости начальник штаба сухопутных войск США Марк Майли.

Ранее в четверг госдеп заявил, что США обеспокоены сообщениями о действиях сирийских войск в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. В этой связи официальный представитель госдепа потребовала от России повлиять на Дамаск, чтобы тот воздержался от ведения боевых действий в этом регионе.

"Конечно, мы общаемся с Россией. У нас есть посольства, которые обмениваются информацией, так что мы координируемся как полагается", — сообщил военный "на полях" форума по национальной безопасности в конгрессе.

Несмотря на сворачивание российско-американского военного сотрудничества после событий на Украине в 2014 году РФ и США располагают каналом связи по предотвращению конфронтации в Сирии, в рамках которого происходят регулярные контакты начальника генерального штаба России Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.