В Катаре заявили, что никогда не поддерживали "Джебхат ан-Нусру"*

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Утверждения о поддержке Катаром "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии неверны, заявил в четверг глава катарского МИД Мухаммед Абдеррахман аль-Тани.

"Тот, кто говорит, что Катар поддерживает "ан-Нусру"*, основывается на ложной информации. Катар никогда не поддерживал "ан-Нусру"* или какие-либо экстремистские группировки в Сирии. Наша поддержка всегда была ясно адресована умеренной оппозиции, и в этом с нами были европейские партнёры. Это не только Катар, это и региональные партнеры, и европейские партнеры, и США", — заявил он на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

Полную видеозапись слушаний опубликовала пресс-служба ЕП.

"Мы надеемся, что люди будут тщательнее проверять, что Катар всегда нетерпимо относился к экстремистским группировкам и никогда не поддерживал тех, кто присягал "Аль-Каиде"* или ИГ*", — заявил министр и добавил, что Катар осознает, какая от них исходит угроза.

"Поэтому мы действуем стратегически, прилагая усилия против финансирования терроризма", — заверил он.

*Террористические организации, запрещенные в России.