В Мексике убили двух кандидатов в главы муниципалитета

МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Преступники расправились сразу с двумя кандидатами в главы разных муниципалитетов мексиканского штата Мичоакан за десять дней до всеобщих выборов в латиноамериканской стране.

Как передает портал Excelsior , в четверг был застрелен кандидат от Партии демократической революции в главы муниципалитета Окампо Фернандо Анхелес Хуарес. Вооруженные бандиты подъехали рано утром к его дому и расстреляли кандидата.

Накануне также был убит независимый кандидат в мэры Агилильи Омар Гомес Лукатеро. Он собирался на предвыборный митинг, но на выходе из дома был застрелен неизвестными.

По данным аналитической компании Etellekt, по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике были убиты 112 политиков и кандидатов. Из них 28 были людьми, готовящимися стать кандидатами на выборные должности, и 14 — уже зарегистрированными кандидатами.

На фоне этой волны насилия власти Мексики объявили о выделении обязательной охраны кандидатам всех уровней на предстоящих 1 июля всеобщих выборах.