В Турции оставили под стражей главу местного филиала Amnesty International

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Турецкий суд принял решение оставить под стражей главу местного филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча, сообщила директор филиала в Великобритании Кейт Аллен в Twitter.

Кылыча арестовали в Измире в начале июня прошлого года по подозрению в причастности к попытке военного переворота в июле 2016 года.

"Немыслимо держать Танера (под арестом — ред.). Следующее слушание пройдет не ранее, чем 6 ноября. Это невозможно после слушания, подобного сегодняшнему. Что бы ни случилось, мы будем поддерживать его и не прекратим вести агитацию до тех пор, пока он не будет свободен", — заявила Аллен.

Одиннадцать правозащитников, в числе которых директор Amnesty International в Турции Идиль Эсер, были задержаны в июле прошлого года в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада.

Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки. Эсер и семеро ее коллег, в числе которых гражданин Германии Петер Штойдтнер, были арестованы. В октябре суд Стамбула принял решение об освобождении восьмерых активистов Amnesty International под подписку о невыезде до окончания судебного процесса.