ООН не получала обращений от международного террориста Карлоса Шакала

ООН, 21 июн — РИА Новости. В ООН не получали обращений от международного террориста Ильича Рамиреса Санчеса, известного как Карлос Шакал, сообщили РИА Новости в штаб-квартире всемирной организации.

"Мы не получали подобного письма", — сказали в офисе председателя Генеральной Ассамблеи ООН. В канцелярии генерального секретаря ООН также сообщили, что "на данный момент письма не получали".

В минувшую среду СМИ со ссылкой на писателя Игоря Молотова сообщили, что Карлос Шакал обратился к ООН с просьбой рассмотреть его дело на Генеральной Ассамблее, так как Франция "удерживает его вопреки всем международным нормам".

Ранее Апелляционный суд во Франции подтвердил пожизненный приговор Санчесу, который обвинялся в организации теракта в Париже в 1974 году. Карлос был осужден пожизненно по данному эпизоду в марте 2017 года. Процесс по апелляции осужденного начался 5 марта. Дело террориста из Венесуэлы, как и в прошлый раз, рассматривал специальный суд присяжных, состоящий исключительно из профессиональных судей.

В сентябре 1974 года два человека были убиты и 34 ранены в результате взрыва гранаты в Drugstore Publicis на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Ренн во французской столице. В 1979 году в издании Al Watan Al-Arabi появилось интервью, в котором Карлос признал, что это он бросил гранату. Однако в ходе следствия террорист заявил, что такого интервью не давал и не признает себя виновным.

Карлос был арестован в Хартуме (Судан) в 1994 году, после чего был экстрадирован во Францию. В 1997 году французский суд приговорил его к пожизненному заключению за убийство в Париже в 1975 году трех человек, в том числе двух сотрудников правоохранительных органов.

Позднее террорист был приговорен к еще одному пожизненному сроку за четыре теракта в конце 1980-х, в результате которых погибли 11 и были ранены около 150 человек.