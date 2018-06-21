В Литве утвердили новую Национальную стратегию энергетической независимости

ВИЛЬНЮС, 21 июн – РИА Новости. Сейм Литвы утвердил Национальную стратегию энергетической независимости, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу канцелярии парламента.

За проголосовали 103 депутата, против не высказался никто, двое воздержались.

Новая стратегия была принята после шестилетнего перерыва. Она направлена на то, чтобы Литва из страны-импортера энергетических технологий превратилась в экспортера.

Предусматривается, что литовская система электропередачи будет интегрирована в энергосистему ЕС путем синхронизации с континентальными сетями Европы.

Также передача природного газа должна осуществляться через литовско-польский газопровод (GIPL), а Клайпедский терминал СПГ продолжит обеспечивать альтернативные и конкурентоспособные поставки.

Согласно новой стратегии, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2050 году станут основными, а вся электроэнергия будет производиться в Литве.

Кроме того, к 2020 году доля потребления ВИЭ в стране увеличится на 30 процентов, в 2030-м — на 45 процентов, а в 2050-м — на 100 процентов.

Также план стратегии подразумевает, что Литва станет центром внедрения информационных технологий для энергетики.

Республика постоянно заявляет об обеспечении энергетической независимости. Так, в 2015 году под этим предлогом был построен Клайпедский терминал СПГ, который, по мнению властей, должен был помочь избавиться от энергетической зависимости от России. Однако многие эксперты ставили под сомнение успешность проекта, отмечая высокую стоимость сжиженного природного газа по сравнению с поставками российского топлива.

По той же причине Вильнюс вместе с другими странами Балтии решил выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).

Однако Департамент статистики Литвы признал республику зависимой от импортируемой энергии, несмотря на то, что в 2017 году было использовано больше собственных энергоресурсов. По данным ведомства, показатель энергозависимости в стране выше среднего значения по ЕС.

При этом департамент отметил, что производство электроэнергии в Литве сократилось на 1,8 процента.

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