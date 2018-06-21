Мэй поддержала политику противостояния "недружественным" действиям России

ЛОНДОН, 21 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия продолжит противостоять "недружественным действиям России", однако поддержала бы диалог НАТО с РФ, заявила британский премьер Тереза Мэй.

"Мы будем оставаться на переднем крае в противостоянии недружественным действиям России и злоупотреблениям правилами международной системы. Мы по-прежнему привержены концепции НАТО по сдерживанию и обороне, которая подкреплялась бы периодическим содержательным диалогом с Россией", — сказала Мэй на пресс-конференции в Лондоне.