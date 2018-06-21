Президенту Киргизии доложили о ситуации с таксистом, сбившим людей в Москве

Рассмотрение в Таганском суде ходатайства об аресте таксиста, сбившего пешеходов на ул. Ильинка

Рассмотрение в Таганском суде ходатайства об аресте таксиста, сбившего пешеходов на ул. Ильинка

БИШКЕК, 21 июн – РИА Новости. Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев доложил президенту Сооронбаю Жээнбекову о ситуации с таксистом, сбившим людей в Москве, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Шестого июня в Москве на улице Ильинка гражданин Киргизии Чынгыз Анарбек уулу наехал на пешеходов. Пострадали семь человек. Возбуждено уголовное дело по статье 264 "Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" Уголовного кодекса России.

Таганский районный суд арестовал таксиста. На суде Анарбек уулу заявил, что раскаивается и признает свою вину. Он рассказал, что работал на износ, чтобы расплатиться с долгами, а машину взял в аренду. По его словам, в момент инцидента он от усталости перепутал педали тормоза и газа.

Защита собирается обжаловать приговор в городском суде.

Джунушалиев до встречи с главой государства побывал в России и навестил пострадавших в ДТП.

Днем ранее премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев пригласил пострадавших приехать в республику на отдых и реабилитацию за счет принимающей стороны.

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