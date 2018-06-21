Президенту Киргизии доложили о ситуации с таксистом, сбившим людей в Москве

БИШКЕК, 21 июн – РИА Новости. Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев доложил президенту Сооронбаю Жээнбекову о ситуации с таксистом, сбившим людей в Москве, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Таганский районный суд арестовал таксиста. На суде Анарбек уулу заявил, что раскаивается и признает свою вину. Он рассказал, что работал на износ, чтобы расплатиться с долгами, а машину взял в аренду. По его словам, в момент инцидента он от усталости перепутал педали тормоза и газа.
Защита собирается обжаловать приговор в городском суде.
Днем ранее премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев пригласил пострадавших приехать в республику на отдых и реабилитацию за счет принимающей стороны.
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