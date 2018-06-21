Палестина официально стала членом ОЗХО

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Палестина официально присоединилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Ранее Палестина представила документ о присоединении к Конвенции по химическому оружию (КХО), конвенция вступила в силу для Палестины с 16 июня 2018 года.

"Государство Палестина стало государством-участником Конвенции по химическому оружию, что увеличило общее число государств-членов ОЗХО до 193", — говорится в заявлении.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что палестинская администрация собирается подать документы о присоединении к 22 международным конвенциям и договорам в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Речь шла в том числе о таких договорах, как Конвенция по химическому оружию, Женевский протокол, Конвенция о запрещении применения биологического оружия, Конвенция о физической защите ядерного материала.