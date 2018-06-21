Почти четыре миллиона граждан ЕС могут получить статус резидента в Британии

ЛОНДОН, 21 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Великобритании не знают точного количества европейцев, проживающих в Соединенном Королевстве, однако МВД страны ожидает, что статус постоянного резидента в Британии могут получить около четырех миллионов граждан ЕС.
"Ожидается, что будет подано примерно 3,8 миллиона заявок на статус постоянного резидента, что на 600 тысяч больше, чем предполагалось ранее", — отмечается в опубликованном документе, где также указывается, что точной статистики по проживающим в Британии европейцам пока нет.
Министерство отмечает, что все граждане ЕС, кто приедет в Британию до окончания переходного периода после Brexit в 2020 году, будут иметь право на подачу заявки на статус постоянного резидента.
Схема начнет работать поэтапно, начиная с этого года, и будет действовать в полной мере к 30 марта 2019 года.
МВД Британии отметило, что предложения отвечают достигнутым с ЕС договоренностям и являются также гарантией статуса британцев, живущих в странах ЕС.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.