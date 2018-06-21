Власти Крыма: Киев продолжает создавать фейковые новости о полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Украина продолжает попытки сформировать негативный образ Крыма и происходящих внутри региона процессов, сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.

"В информационной сфере от них еще применяются различные меры влияния на сознание. Это в том числе создание фейковых новостей о Республике Крым, о тех процессах, которые происходят", — сказал Зырянов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

При этом, по его словам, в политику создания негативного образа Крыма также втянуты некоторые активисты социальных сетей, которые проживают на полуострове.

"Они способствуют тому, чтобы республика постоянно обсуждалась в негативной риторике на территории сопредельного государства. Мы уверены, что крымчане сами объективно видят всю ситуацию своими глазами и способны отличить правду от лжи", — подчеркнул министр.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".