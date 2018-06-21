Украинские полицейские проверяют информацию о минировании зданий во Львове

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании зданий бизнес-центров и магазинов компьютерной техники во Львове, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Сегодня, 21 июня, около 15.30 (совпадает с мск) в полицию поступила информация о минировании зданий бизнес-центров на улицах Промышленная, Зеленая, Шевченко и Научная, а также помещений магазинов компьютерной техники, расположенных на улицах Зеленая, Юрия и Под Дубом", — говорится в сообщении пресс-службы.

На месте работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб, решается вопрос об возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе.