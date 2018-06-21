Сербские военные примерят "Ратник" на учениях "Славянское братство"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сербское антитеррористическое подразделение, участвующее с российскими и белорусскими десантниками в учениях "Славянское братство — 2018" будет использовать российскую боевую экипировку "Ратник", сообщил журналистам руководитель учений заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, генерал-лейтенант Александр Вязников.

"Личный состав будет экипирован комплексом "Ратник". Тут особенность, что по условиям межгосударственных соглашений, сербские военнослужащие приехали сюда в форменной одежде, и мы обязаны им дать полностью свою экипировку, поэтому они в ходе этих учений будут в нашей экипировке", — сказал Вязников.

Он отметил, что российская сторона выдает сербам полный боекомплект — бронезащиту, каски, оружие, костюмы. А сербские военнослужащие уже сами выберут, чем им пользоваться для того, чтобы решить все задачи, с которыми они столкнутся в ходе "Славянского братства".

При этом, по словам Вязникова, белорусские десантники приехали на учения "полностью самостоятельной батальонно-тактической группой". "Привезли с собой все, начиная от питания, заканчивая боеприпасами", — добавил руководитель учений.

Совместные тактические учения "Славянское братство —2018" пройдут на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае с 18 по 28 июня.

Серийные поставки в вооруженные силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.

В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.