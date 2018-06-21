В ДНР обвинили СБУ в запугивании населения с помощью фейков в соцсетях

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины разместила в интернете фальшивые страницы в соцсетях, якобы принадлежащие главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко, использует их для шантажа и запугивания граждан, говорится в сообщении распространенном пресс-службой главы ДНР.

"В последнее время Служба безопасности Украины для вербовки граждан ДНР запустила в интернете целый ряд фальшивых страниц в социальных сетях якобы главы республики, первых лиц государства и ключевых органов власти. Информация, полученная с помощью этих ресурсов, используется для запугивания и шантажа граждан, обратившихся на эти страницы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе главы ДНР добавили, что все обращения к главе республики следует осуществлять через официальный сайт, либо воспользовавшись программой "Письмо главе республики" или обратившись в приемную председателя общественного движения "Донецкая республика".