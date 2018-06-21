Суд в Киеве 22 июня рассмотрит иск Саакашвили к Порошенко

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Суд в Киеве в пятницу рассмотрит дело по иску экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении его украинского гражданства, сообщила пресс-служба партии Саакашвили "Движение новых сил".
В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.