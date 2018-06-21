В Иране обвинили США в стремлении изменить границы на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 21 июн – РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Хатами предупредил, что США стремятся изменить границы стран Ближнего Востока, говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны страны.

По словам Хатами, выступавшего в четверг на географическом конгрессе Ирана, США в данный момент пытаются реализовать два плана по изменению и переделу границ в регионе.

"Эти два плана – по сути продолжение все того же разделения", — заявил министр, прежде отметив, что события и войны последних 100 лет на Ближнем Востоке связаны со стремлением перекроить географию региона.

По его словам, "враги" по-прежнему следуют по ошибочному пути, стремясь создать "новый Ближний Восток". Эти планы, отметил министр, не приведут ни к чему и не скажутся положительным образом на безопасности в регионе. В качестве примера министр привел ситуацию с Иракским Курдистаном — автономией, находящейся в глубоком кризисе.

Хатами также отметил, что Иран пытаются вовлечь в "геополитическую эрозию" и искусственным образом изменить основные маршруты поставок энергоресурсов подальше от страны.

Вопросы, связанные с обороноспособностью страны, в том числе иранскими ракетами, находятся в фокусе внимания противников, поскольку это является подготовительной почвой для изменения границ, отметил он.

Ракетная программа Ирана, включающая разработку баллистических ракет, неоднократно подвергалась критике со стороны стран Запада. Однако в Тегеране подчеркивали, что развитие ракетной программы Исламской Республики осуществляется в целях самообороны и не направлено против других государств.