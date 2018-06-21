Рейтинг Эрдогана превышает 48% в преддверии президентских выборов в Турции

АНКАРА, 21 июн — РИА Новости. Поддержка избирателями действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии всеобщих выборов повысилась за последнюю неделю на 1% и составляет 48,1%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса общественного мнения социологического центра Gezici.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

Рейтинг Индже повысился за неделю с 27,8 до 29,1%. Акшенер, напротив, потеряла 2,7%, ее поддержка снизилась до 11,4%. Рейтинг Демирташа не изменился, он составляет 10,0%. Карамоллаоглу и Перинчека поддерживают 1,2% и 0,1% избирателей соответственно.

Согласно опросу, на парламентских выборах 48,5% избирателей намерены проголосовать за правящий альянс Партии справедливости и развития и Партии национального движения, 39,8 % — за оппозиционный альянс Народно-республиканской партии, Хорошей партии и Партии счастья.

Шанс на преодоление необходимого для прохождения в парламент 10-процентного барьера также имеет прокурдская Партия демократия народов, которую готовы поддержать 11,5% избирателей.

В опросе, проведенном 16-17 июля в 12-ти провинциях Турции, приняли участие 1812 респондентов.

Частный Центр социологических исследований Gezici был создан в 2011 году. Он проводит опросы по политическим, социальным, общественно значимым темам, в том числе предвыборные замеры общественных настроений.