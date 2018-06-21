Учителя из России научили детей в Таджикистане лучше говорить по-русски

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Таджикские школьники, обучаемые командированными из России учителями, стали лучше знать русский язык и показывают более высокие результаты на олимпиадах, сообщил на совещании в Совфеде заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович.

"По итогам года отмечается рост владения русским языком таджикскими учениками, они стали показывать более высокие результаты на различных олимпиадах, конкурсах", — сказал чиновник.

Он добавил, что власти Таджикистана просят направить на работу в республику дополнительно 30 школьных учителей из России.

Впервые осуществляемый Советом Федерации проект в рамках двустороннего гуманитарно-культурного сотрудничества с Таджикистаном по направлению российских учителей для работы в школах республики будет продолжен в 2018-2019 учебном году, сообщает пресс-служба палаты.

Зенькович напомнил, что в 2017 году 29 учителей из различных российских регионов были направлены для работы в девять лицеев Таджикистана. Проект реализуется под личным контролем спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"По итогам работы в прошедшем учебном году у всех очень высокая оценка. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил президента РФ Владимира Путина. Руководство верхней палаты таджикского парламента выразило благодарность председателю СФ, зная ее ключевую роль в реализации этого проекта", — сказал замминистра.

По его словам, таджикская сторона "обратилась с просьбой направить в страну дополнительно 30 преподавателей из России". В этой связи соответствующие письма будут в ближайшее время направлены из Совета Федерации в субъекты РФ. Зенькович обратился к сенаторам с просьбой помочь организовать в своих регионах работу по отбору учителей для направления в республику.

Зенькович пояснил, что российские учителя, помимо преподавания своих учебных дисциплин, выступали также в качестве методистов для коллег из республики. "Таджикская сторона сделала все возможное, чтобы обеспечить хорошие условия для жизни и работы командированных в страну россиян. Из 29 российских учителей, которые там сейчас работают, большая часть пожелала остаться на следующий учебный год", — сообщил он.