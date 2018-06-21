Могерини и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Ближневосточное урегулирование, отношения между государствами Персидского залива и Ливия стали темами встречи в четверг верховного представителя по внешней политике ЕС Федерики Могерини и министра иностранных дел Катара Мухаммеда Абдеррахмана аль-Тани, сообщила пресс-служба дипслужбы ЕС.

По итогам кратких переговоров был распространен пресс-релиз, подход к прессе и брифинг запланированы не были.

"Состоялся обмен мнениями по ряду тем, представляющих взаимный интерес, включая ситуацию в регионе Персидского залива, Ливию и ближневосточный мирный процесс. Что касается кризиса в Персидском заливе, то Могерини вновь заявила о поддержке ЕС переговорного решения внутри региона и посредничеству Кувейта", — говорится в сообщении.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в марте 2018 года, "была достигнута договоренность о налаживании неофициального диалога по правам человека" для дополнения регулярных обменов между институтами ЕС и Катарской национальной комиссией по правам человека.

Год назад Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма и прекратив с Катаром всякое сообщение. В ответ на это Катар заявил, что обвинения против него связаны с успехами эмирата.

Ранее официальный представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр заявила журналистам, что лидеры шести стран Персидского залива могут собраться в сентябре для решения дипломатического кризиса вокруг Катара, ради чего руководство Кувейта в настоящее время предпринимает усилия. Ежегодный саммит с участием аравийских монархов был намечен американской администрацией на май, но после руководство США решило отложить его из-за отсутствия компромисса между странами региона по поводу урегулирования ситуации с Катаром.