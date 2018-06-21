Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в США

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщает о вспышке сальмонеллеза в 31 штате США, зарегистрировано свыше 70 случаев заболевания, сообщается на сайте российского ведомства.

"Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что, по данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC, США) и управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, США), в 31 штате на территории США зарегистрирована вспышка сальмонеллеза, вызванная серотипом Мбандака", — говорится в сообщении.

Отмечается, что известно о 73 случаях заболевания сальмонеллезом, из них 23 пострадавших были госпитализированы. Установлено, что фактором передачи инфекции явились зерновые хлопья. При этом сообщается, что продукция поступила и в другие страны Карибского бассейна.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, в том числе отзыв продукции, углубленные лабораторные исследования, санитарно-просветительская работа.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.