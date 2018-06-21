Генсек ООН заявил, что готов помочь в налаживании отношений России и США

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что готов помочь в налаживании отношений РФ и США, но не считает, что им нужно посредничество.

"Я не решу сам проблемы в отношениях этих двух государств. И это не вопрос посредничества: это две крупные державы, у которых есть свои каналы коммуникаций. Если в чем-то я могу помочь, я готов. Я убежден, чтобы обе страны совместно решали проблемы современного мира", — сказал Гутерреш, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.