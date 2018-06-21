RT на арабском и испанском вошли во внутреннюю информационную сеть ООН

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Испанская и арабская версии телеканала RT официально вошли в пакет новостных каналов, вещающих во внутренней информационной сети штаб-квартиры ООН, сообщает телеканал.

"За десять лет RT на арабском стал одним из самых уважаемых голосов в арабском мире. Такое признание — большая честь для нас. Мы рады, что наш голос будет услышан и на уровне ООН", — сказала руководитель RT на арабском Майя Манна.

По словам руководителя RT на испанском Виктории Воронцовой, контент, которые предоставляет телеканал, важен для Латинской Америки, что было признано многими главами государств региона. "Я рада, что теперь в штаб-квартире ООН смогут увидеть, почему наш канал стал неотъемлемой частью испаноязычного медийного пространства", — отметила Воронцова.

Внутренняя информационная сеть ООН

Каналы, входящие во внутреннюю информационную сеть ООН, смотрят сотрудники организации, делегаты и приглашённые официальные лица. В прошлом году к сети ООН присоединился RT International. Вещание вошедших в пакет телеканалов в ООН будет вестись не менее пяти лет.

В 2016 году RT стал обладателем серебряной награды Ассоциации корреспондентов ООН за освещение 70-й сессии Генеральной Ассамблеи, открывшейся в сентябре 2015 года.