ВСУ концентрируют артиллерию на донецком направлении, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские силовики концентрируют тяжелое вооружение на донецком направлении в Донбассе, заявил в четверг начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Командование оккупационных сил продолжает концентрировать запрещенные вооружения на донецком направлении", — сказал он журналистам.

Ссылаясь на данные разведки, Безсонов сообщил, что в район подконтрольного Киеву населенного пункта Зачатовка прибыли шесть 152-миллиметровых артустановок "Акация" и до 20 единиц автомобильной техники. Он также заявил, что украинские силовики продолжают "проводить мероприятия по противодействию работе беспилотных средств Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

"Для этого в район Хлебодаровки отмечено прибытие батареи ЗРК "Стрела-10". Данные зенитно-ракетные комплексы были рассредоточены и приступили к боевому дежурству. Также, по данным местных жителей, на северной окраине Чермалыка (под контролем Киева — ред.) между жилыми домами находится мобильная группа РЭБ (радиоэлектронной борьбы — ред.). Данные средства предназначены для противодействия беспилотникам ОБСЕ", — добавил Безсонов.