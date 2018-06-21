В ДНР заявили об усилении активности ВСУ под Горловкой

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил об усилении снайперской активности украинских силовиков и увеличении числа обстрелов гражданских объектов подконтрольной ДНР Горловки.

"Наша разведка отмечает увеличение снайперской активности украинских силовиков на линии соприкосновения. В частности, в район населенного пункта Ленинское отмечено прибытие снайперской группы в количестве пяти человек. В этой связи отмечается увеличение обстрелов гражданских объектов в поселке шахты имени Гагарина (подконтрольная ДНР Горловка — ред.)", — сказал в четверг журналистам Безсонов.

По его словам, также в Донбасс прибывает взвод снайперов украинских силовиков.