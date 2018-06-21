В Литве могут рассекретить данные о лицах, сотрудничавших с КГБ

ВИЛЬНЮС, 21 июн — РИА Новости. Литовский парламент принял к рассмотрению проект изменения статьи закона о защите лиц, признавшихся в тайном сотрудничестве с КГБ, сообщила в четверг пресс-служба законодательного органа.

В проекте предлагается рассекретить с января 2019 года данные этих людей. С такой инициативой выступила литовская партия "Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей".

"За проект после его представления проголосовали 55 депутатов, против высказались 34 парламентария, воздержались девять членов парламента", — говорится в сообщении.

Проект поддержали большинство представителей партий "Союз крестьян и зеленых", "Избирательная акция поляков Литвы", члены фракции "Порядок и справедливость". Против выступили "Союз Отечества христианские демократы" и либералы.

По данным пресс-службы, вернуться к проекту парламент намерен во время осенней сессии. Инициатива направлена на рассмотрение профильным комитетам парламента. В настоящий момент в действующем законе утверждено, что информация и данные о людях, признавшихся в сотрудничестве со спецслужбами СССР, засекречены на 75 лет и должны быть защищены законом.

Ранее директор Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Тереза Бируте Бураускайте заявила, что ни один из членов парламента данного созыва не сотрудничал с КГБ.