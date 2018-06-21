Мир пока не готов к новым вызовам в киберпространстве, заявил генсек ООН

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мир пока не готов к новым вызовам в киберпространстве, есть потребность в многостороннем регулировании в этой сфере, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Если посмотреть на искусственный интеллект, киберпространство, генетическую инженерию, есть новые проблемы, которые возникают и на которые у нас сейчас нет ответа. Полагаю, что в прошлом были эпизоды кибервойны, но нет международных соглашений по этому вопросу. Да, признается, что международное право применимо в киберпространстве, но нет понимания как международное гуманитарное право применимо к киберконфликтам или как может быть применима в этих условиях концепция самообороны?" — сказал Гутерреш, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, "если будет война в ближайшем будущем между какими-то двумя странами, то сначала будут мощные кибератаки".

"Мы сталкиваемся с новой реальностью, к которой мы не готовы", — заключил он, добавив, что есть потребность в многосторонней системе регулирования цифрового пространства.